HOME NEWS NASIONAL

Ditinggalkan Anies dan Nasdem, SBY Ungkap Ada Menteri Lobi Demokrat Bikin Koalisi Baru

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |18:35 WIB
Ditinggalkan Anies dan Nasdem, SBY Ungkap Ada Menteri Lobi Demokrat Bikin Koalisi Baru
SBY Angkat Bicara Soal Duet Anies dan Cak Imin/Foto: MNC Portal
A
A
A

CIKEAS - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Partai Demokrat dilobi untuk membentuk koalisi baru. Adapun lobi itu dilakukan secara intensif oleh seorang Menteri di kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi) yang masih aktif.

"Kita juga tahu seorang Menteri sekarang ini, menteri masih aktif secara intensif melakukan lobi termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan, mengajak membentuk koalisi baru," kata SBY dalam konferensi pers di Cikeas, Jumat (1/9/2023).

Adapun koalisi yang didorong untuk dibentuk itu terdiri dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

"Koalisi Demokrat-PKS-PPP yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu inisiatif itu sudah sepengetahuan pak lurah. Itu kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, kata-kata yang bersangkutan," ungkapnya.

Bahkan lebih jauhnya, lagi terdapat informasi bahwa terdapat dalang berkaitan dengan koalisi dan sosok pasangan Capres dan Cawapres. Namun SBY belum mengetahui lebih lanjut kebenaran informasi yang didapatnya tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
