Jokowi Siapkan Rp34 Triliun Perbaiki Jalan Rusak, Yerry Tawalujan: Berpihak kepada Rakyat

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menanggapi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran Rp34 triliun membantu Pemda diberbagai provinsi yang tidak sanggup memperbaiki jalan rusak di daerahnya.

"Partai Perindo memberi apresiasi atas rencana Presiden mengalokasikan dana untuk memperbaiki jalan daerah, membantu Pemda di berbagai provinsi yang tidak mampu. Ini bukti komitmen Jokowi yang berpihak pada rakyat. Karena kalau jalan di daerah rusak, rakyat juga yang menderita," ujar Yerry kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Selain itu, lanjut Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial ini, rusaknya jalan di daerah berdampak langsung pada distribusi barang dan jasa dan mengganggu roda perekonomian di daerah tersebut.

"Sebenarnya perbaikan jalan daerah itu tanggung jawab Pemda. Kecuali kalau itu jalan nasional yang menghubungkan lintas provinsi," ungkap Yerry.

Akan tetapi, Presiden Jokowi memahami betul bahwa rusaknya jalan di daerah, berakibat terganggunya ekonomi daerah yang berimbas pada pelemahan ekonomi nasional.

"Jadi harus segera diperbaiki. Sebenarnya para kepala daerah yang jalannya rusak harus berpikir seperti Presiden Jokowi," ungkap Yerry.

Namun demikian, Yerry berpesan agar dalam penyaluran dana perbaikan jalan di daerah yang rusak dari pemerintah pusat harus melalui kementerian terkait untuk langsung eksekusi pelaksanaannya.

"Jangan sampai dananya melalui Pemda, bisa mengendap dananya dan jalanan tetap rusak," saran Yerry.