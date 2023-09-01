HUT ke-75 Polwan, Mabes Polri dan Polda Metro Berikan Bunga ke Pengguna Jalan

JAKARTA - Jajaran Polwan menggelar kegiatan bersama dalam pengaturan lalu lintas dan membagikan bunga kepada penguna jalan di Bundaran Patung Pemuda, Jakarta, Jumat (1/9/2023)

Para Polwan mengatur lalu lintas pada jam pagi untuk mengurai kemacetan pada jam sibuk berangkat bekerja agar berjalan lancar.

Kegiatan atur lalin dan pembagian bunga dilaksanakan dalam rangka HUT Polwan yang ke-75 pada 1 September 2023.

"Kami bersyukur bahwa hari ini merupakan salah satu rangkaian hari jadi Polwan ke-75 Republik Indonesia yaitu di tanggal hari ini di tanggal 1 September 2023," ujar Kombes Kus Sri Wahyuni selaku Ketua Panitia HUT Polwan.

Kombes Kus Sri menuturkan kegiatan rangkaian HUT Polwan sudah berjalan sejak 31 Agustus 2023 dan 1 September 2023 merupakan puncak kegiatan.

"Hari ini adalah puncaknya bukan hanya ngatur lalu lintas tetapi juga kegiatan patroli yang dilaksanakan menyentuh kepada sektor-sektor perekonomian di masyarakat," ungkapnya Kombes Kus Sri.

"Untuk itu ini adalah salah satu rangkaiannya, rangkaian kegiatan kami ada 12 item diantaranya ada kegiatan anjangsana, bakti sosial, bakti religi, kemudian bakti kesehatan dan sekaligus kami juga ada bakti lingkungan yang bekerjasama dengan stakeholder terkait dan kolaborasi sinergitas dengan stakeholder," tambahnya.