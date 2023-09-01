Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dikhianati Koalisi, SBY Singgung Peribahasa Musang Berbulu Domba

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:47 WIB
Dikhianati Koalisi, SBY Singgung Peribahasa Musang Berbulu Domba
JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung pribahasa lawas Musang Berbulu Domba dalam keterangan resminya usai menggelar Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jumat (1/9/2023).

SBY menilai wajar kemarahan dari kader Demokrat di seluruh Indonesia terkait pengkhianatan yang terjadi di dalam Koalisi Perubahan.

Hal itu diungkapan SBY saat memimpin rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat usai terkuaknya duet Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024.

"Sejak pagi kita bekerja, pesan datang dari mana-mana, rata-rata emosional. Dari sekian banyak ribuan yang memberikan message itu, ada dua yang menarik," kata SBY di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).

SBY lantas membacakan pesan pertama yang menarik perhatiannya. Pesan itu berbunyi, "Aku tahu politik itu banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat." Pesan kedua, lanjutnya, berupa peribahasa.

"Ada lagi komentar, 'Demokrat kena prank dari musang berbulu domba.' Ini kan peribahasa yang lama," kata dia.

Halaman:
1 2
      
