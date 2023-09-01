Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dikhianati Anies Baswedan, SBY: Tenang, Ini Bukan Kiamat

Coro Mountana , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:54 WIB
Dikhianati Anies Baswedan, SBY: Tenang, Ini Bukan Kiamat
Susilo Bambang Yudhoyono tanggapi Anies Baswedan yang pilih duet dengan Muhaimin Iskandar (FOTO: istimewa)
A
A
A


JAKARTA - Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024. SBY akui memang Demokrat kecewa dengan kabar tersebut.

Pasalnya SBY menyebut Anies Baswedan sekitar sepekan lalu sudah mengirim surat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Surat itu berisi permintaan agar AHY menjadi Cawapres Anies Baswedan.

Namun hanya berselang beberapa pekan, secara mendadak Anies Baswedan menunjuksosok lain untuk jadi Cawapres-nya. Yaitu Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, persetujuan duet Anies-Cak Imin dilakukan dengan sepihak. Dalam artian kesepakatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

SBY

Lebih menarik lagi, Teuku Riefky Harsya menyebut kabar Anies bakal duet dengan Cak Imin diketahui dari Sudirman Said. Jadi kabar duet dengan Cak Imin tak disampaikan Anies Baswedan secara langsung.

Halaman:
1 2
      
