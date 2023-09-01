Besok, PKB Bakal Deklarasikan Duet Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan segera mengumumkan dukungannya terhadap Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu (2/9/2023) siang.

Tak hanya itu, PKB juga akan mengumumkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Anies di Pemilu 2024 mendatang.

"Iya besok akan deklarasi (Anies-Cak Imin) di Hotel Majapahit, Surabaya jam 14.00 WIB," ujar Caleg DPR RI PKB Dapil Jawa Timur 1 Abdul Rochim saat dikonfirmasi MPI, Jumat (1/9/2023).

Abdul menambahkan, nantinya akan ada seluruh pejabat dari partai PKB, PKS maupun Nasdem di acara bersejarah tersebut.

"Besok seluruh pejabat hadir, termasuk dari Nasdem dan PKS," imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dakhiri menyebutkan, deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tinggal selangkah lagi. Finalisasinya menunggu Rapat Pleno DPP PKB yang digelar di kantor DPW PKB Jatim, Jumat (1/9/2023) sore ini.