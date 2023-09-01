Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Besok, PKB Bakal Deklarasikan Duet Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:46 WIB
Besok, PKB Bakal Deklarasikan Duet Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya
Besok PKB akan deklarasi Anies-Cak Imin/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan segera mengumumkan dukungannya terhadap Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu (2/9/2023) siang.

Tak hanya itu, PKB juga akan mengumumkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Anies di Pemilu 2024 mendatang.

 BACA JUGA:

"Iya besok akan deklarasi (Anies-Cak Imin) di Hotel Majapahit, Surabaya jam 14.00 WIB," ujar Caleg DPR RI PKB Dapil Jawa Timur 1 Abdul Rochim saat dikonfirmasi MPI, Jumat (1/9/2023).

Abdul menambahkan, nantinya akan ada seluruh pejabat dari partai PKB, PKS maupun Nasdem di acara bersejarah tersebut.

 BACA JUGA:

"Besok seluruh pejabat hadir, termasuk dari Nasdem dan PKS," imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dakhiri menyebutkan, deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tinggal selangkah lagi. Finalisasinya menunggu Rapat Pleno DPP PKB yang digelar di kantor DPW PKB Jatim, Jumat (1/9/2023) sore ini.

Halaman:
1 2
      
