Silaturahmi dengan PHDI, Kepemimpinan Ganjar Dinilai Mirip dengan Jokowi

SEMARANG - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Semarang mengeglar silaturahmi dengan Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, di Pura Agung Giri Natha, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (1/9/2023) malam.

Dalam pertemuan itu, Ketua PHDI Semarang, Nengah Wirta Dharmayana memberikan sebuah pantun khusus untuk Ganjar. Pantun tersebut, menggambarkan tentang pengandaian Indonesia bisa maju bila Ganjar menjadi RI 1.

"Para lansia, membeli baju baru

duduk berjejer di atas sepatu

Indonesia akan bisa maju

Apabila Pak Ganjar menjadi RI 1," demikian pantun Nengah yang dibacakan untuk Ganjar.

Lebih lanjut, Nengah mengaku bahwa umat Hindu mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baginya, Jokowi telah menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan konsep Weda.

"Kami umat Hindu ini sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Beliau menerapkan kepemimpinan kasta sesuai dengan konsep kepemimpinan yang ada di dalam Kitab Weda," tutur Nengah.