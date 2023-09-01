Pemuda Grogol Selatan Doakan Effendi Syahputra Lolos di DPRD DKI

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra bersilaturahmi ke warga Jalan Rawa Simprug II, RT 09/05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (31/8/2023 malam. Warga, khususnya para pemuda mendoakan agar Effendi bisa lolos ke DPRD DKI.

"Pak Effendi itu orangnya asik, muda banget, mengerti sama kebutuhan kite nih, cocok, InsyaAllah jadi di DPRD," ujar Tokoh Pemuda, Muhammad Junaedi di lokasi, Kamis (31/8/2023).

Dia berharap, ke depan silaturahmi antara Effendi dengan warga RT 09/05 pun bisa terus terjaga bagaimanapun kondisinya. Pasalnya, silaturahmi itu mengundang rezeky dan banyak manfaatnya sehingga harus terus dijaga.

"Perindo itu yang saya lihat dia selalu merangkul rakyat, positif kegiatannya, membantu UMKM, membantu masyarakat menengah kebawah supaya bangkit berkreativitas dari program-programnya, itu sangat bagus, saling membantu sesama," tuturnya.

Dia menerangkan, Partai Perindo sejatinya partai yang dikenal kerap membantu masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Maka itu, dia menilai manakala partai tersebut kerap membantu masyarakat kecil, tentu dia bakal pula membantu semua masyarakat.

"Bantu dalam artian kata, yang kecil saja dibantu yah, bagaimana yang lain, istilahnya menaikan derajat orang miskin, dia tak berpangku tangan, supaya dia bekerja keras," katanya.