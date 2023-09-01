Sembari Silaturahmi, Effendi Syahputra Berikan Bantuan ke Warga Grogol Selatan

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra memberikan bantuan wireless speaker dan KTA Asuransi ke warga Jalan Rawa Simprug II, RT 09/05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (31/8/2023 malam. Effendi pun disambut antusias oleh warga sekitar.

Berdasarkan pantauan, puluhan warga, baik ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemuda di RT 09 tampak antusias menyambut kedatangan Effendi. Pasca warga melakukan pengajian, warga lantas berdialog dengan Effendi, khususnya dengan pemuda di RT 09 tersebut.

"Ini bagian dari silaturahmi, sosialisasi sebagai Caleg Partai Perindo hari ini di RT 09/05, Grogol Selatan bersama ibu-ibu pengajian, adik-adik pemuda-pemudi, dan bapak-bapak yang baru selesai pengajian," ujar Effendi di lokasi, Kamis (31/8/2023).

Menurutnya, sosialisasi tersebut bakalbterus dilakukan dalam rangka menjelang Pemilu 2024 mendatang. Dia juga ingin memastikan program-program Partai Perindo, seperti KTA Asuransi dan lainnya bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di Jakarta Selatan.

"Sehingga membawa kemanfaatan buat mereka dan kita akan terus dorong supaya agenda-agenda tuk mensejahterakan masyarakat terus bisa kita lakukan di tengah masyarakat," tuturnya.

Bacaleh Partai Perindo itu menerangkan, dia sudah kerap ke RW 05 lantaran selain mendatangi wilayah RW, wilayah RT pun bakal didatanginya dengan berbagai macam kegiatan. Selain bersilaturahmi dan bersosialisasi, dia juga memberikan bantuan berupa pengeras suara ke RT 09 agar bisa dipakai ibu-ibu guna keperluan pengajian dan kegiatan lainnya.