Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sembari Silaturahmi, Effendi Syahputra Berikan Bantuan ke Warga Grogol Selatan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |02:31 WIB
Sembari Silaturahmi, Effendi Syahputra Berikan Bantuan ke Warga Grogol Selatan
Bacaleg Perindo berikan bantuan ke warga Grogol/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra memberikan bantuan wireless speaker dan KTA Asuransi ke warga Jalan Rawa Simprug II, RT 09/05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (31/8/2023 malam. Effendi pun disambut antusias oleh warga sekitar.

Berdasarkan pantauan, puluhan warga, baik ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemuda di RT 09 tampak antusias menyambut kedatangan Effendi. Pasca warga melakukan pengajian, warga lantas berdialog dengan Effendi, khususnya dengan pemuda di RT 09 tersebut.

 BACA JUGA:

"Ini bagian dari silaturahmi, sosialisasi sebagai Caleg Partai Perindo hari ini di RT 09/05, Grogol Selatan bersama ibu-ibu pengajian, adik-adik pemuda-pemudi, dan bapak-bapak yang baru selesai pengajian," ujar Effendi di lokasi, Kamis (31/8/2023).

Menurutnya, sosialisasi tersebut bakalbterus dilakukan dalam rangka menjelang Pemilu 2024 mendatang. Dia juga ingin memastikan program-program Partai Perindo, seperti KTA Asuransi dan lainnya bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

"Sehingga membawa kemanfaatan buat mereka dan kita akan terus dorong supaya agenda-agenda tuk mensejahterakan masyarakat terus bisa kita lakukan di tengah masyarakat," tuturnya.

Bacaleh Partai Perindo itu menerangkan, dia sudah kerap ke RW 05 lantaran selain mendatangi wilayah RW, wilayah RT pun bakal didatanginya dengan berbagai macam kegiatan. Selain bersilaturahmi dan bersosialisasi, dia juga memberikan bantuan berupa pengeras suara ke RT 09 agar bisa dipakai ibu-ibu guna keperluan pengajian dan kegiatan lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement