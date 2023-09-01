Anak yang Bunuh Ibunya di Depok Miliki Sifat Tempramental

DEPOK - Bakti Ajis Munir (49), ayah kandung tersangka pembunuh ibu kandung berinisial SW (43) yakni Rifqi Azis Ramadhan alias Azis (23) menyebut anaknya sempat mau tabrakkan mobil bersama pacarnya. Hal itu didapat setelah kekasihnya curhat yang dipicu permasalahan anak muda.

"Kan punya teman perempuan, sempat teman perempuan curhat ke saya, video call, ayah tolong. Di mobil itu dia (tersangka Rifqi) bareng sama ceweknya, lagi ada trouble. Mobil mau ditabrakin, mau mati bareng sama-sama itu di sekitar bulan Juli, itu malah ceweknya yang bilang ke saya," kata Munir kepada wartawan di tempat kejadian perkara, Tapos, Depok, Kamis (31/8/2023).

"Saya bilang, istighfar, kalian pulang deh. Ngobrol yuk sama ayah, kalian kan mahasiswa, pola pikir mahasiswa nggak secetek itu. Kalau ada trouble, selesaikan baik-baik. Makanya saya bilang itu sangat ditentang sekali, sangat cetek. (Permasalahannya) ya karena cekcok aja karena masalah anak muda," imbuhnya.

Munir menyebut bahwa kejadian itu tidak hanya sekali melainkan berulang kali. Bahkan Ia menyebut tersangka Rifqi memang memiliki sifat tempramental.

"Tapi ceweknya laporan ke saya kalau dia (tersangka Rifqi) sempat mau nabrakin mobil, bukan pertama kali, berulang kali. (Sifatnya tersangka Rifqi) Temperamen iya," ucapnya.