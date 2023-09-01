Bikin Merinding, 14 Anak Ular Kobra Berkeliaran di Rumah Warga Cibinong

Sebanyak 14 anakan ular kobra berkeliaran di rumah warga Cibinong. (Dok Damkar Bogor)

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi 3 anak ular kobra di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Ular tersebut bersembunyi di samping rumah warga.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan evakuasi itu berlangsung pada Kamis 31 Agustus 2023. Awalnya, warga melapor telah menemukan sebanyak 11 anakan ular kobra dalam kurun waktu 3 hari terakhir.

"Bahkan ada yang masuk kamar. Karena takut pemilik rumah melaporkan ke Damkar Kabupaten Bogor," kata Asan dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).

Mendapat laporan tersebut, tim Rescue bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan berbagai peralatan pelindung seperti grab stick, sarung tangan dan lainnya petugas menyisir sekitar rumah tersebut.

"Kami berkoordinasi dengan pihak RT/RW setempat dan mempersiapkan alat pendukung," jelasnya.