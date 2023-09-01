Geger! Pria Paruh Baya Tewas Tergantung di Mushola SD Bogor

BOGOR - Warga Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan temuan mayat pria. Mayat tersebut tergantung di mushola SDN Malabar.

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Surya mengatakan, mayat tersebut ditemukan sekira pukul 06.15 WIB pagi tadi. Awalnya, keluarga mencari keberadaan korban yang diketahui berinisial MD (42).

"Di mushola sekolah, kakak korban melihat sandal korban ada di depan mushola," kata Surya dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).

BACA JUGA: Warga Sampang Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Dikubur Pakai Rok Sekolah

Ketika dihampiri, sang kakak menemukan jasad MD sudah dalam kondisi meninggal dunia tergantung dengan tali tambang. Selanjutnya, temuan tersebut dilaporkan kepada pihak Polsek Bogor Tengah.

"Korban telah tergantung di dalam musola dengan menggunakan tali tambang warna biru," ujarnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari keterangan keluarga, MD mengalami sakit gangguan saraf kepala kanan selama 11 tahun dan masih dalam pengobatan.

"Barang bukti kursi sekolah dan tali tambang warna biru," pungkasnya.

(Arief Setyadi )