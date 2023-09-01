Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger! Pria Paruh Baya Tewas Tergantung di Mushola SD Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:02 WIB
Geger! Pria Paruh Baya Tewas Tergantung di Mushola SD Bogor
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Warga Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan temuan mayat pria. Mayat tersebut tergantung di mushola SDN Malabar.

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Surya mengatakan, mayat tersebut ditemukan sekira pukul 06.15 WIB pagi tadi. Awalnya, keluarga mencari keberadaan korban yang diketahui berinisial MD (42).

"Di mushola sekolah, kakak korban melihat sandal korban ada di depan mushola," kata Surya dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).

Ketika dihampiri, sang kakak menemukan jasad MD sudah dalam kondisi meninggal dunia tergantung dengan tali tambang. Selanjutnya, temuan tersebut dilaporkan kepada pihak Polsek Bogor Tengah.

"Korban telah tergantung di dalam musola dengan menggunakan tali tambang warna biru," ujarnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari keterangan keluarga, MD mengalami sakit gangguan saraf kepala kanan selama 11 tahun dan masih dalam pengobatan.

"Barang bukti kursi sekolah dan tali tambang warna biru," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
