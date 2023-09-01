Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kena Tilang, Pemotor Tetap Dukung Penerapan Uji Emisi di Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:03 WIB
Kena Tilang, Pemotor Tetap Dukung Penerapan Uji Emisi di Jakarta
Seorang pengendara kena tilang uji emisi. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menerapkan tilang uji emisi di kawasan Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (1/9/2023) ini. Dalam kegiatan tersebut, terdapat kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Seorang pengendara motor, Dody (45), mengaku kena tilang karena tak lolos uji emisi. Meski begitu, ia mengaku tetap mendukung program ini.

"Sukarela saja tadi. Saya tadi masuk sekalian tes motor saya, ikut program pemerintah kan. Ternyata gagal ya sudah saya terima," ujar Dody (45) di lokasi, Jumat (1/9/2023).

Dody mengaku dalam perjalanan dari rumahnya di Pondok Labu menuju kantornya di bilangan Senayan. Ia melihat adanya uji emisi di Terminal Blok M. Ia pun berinisiatif mengikuti uji emisi.

"Motor saya gagal uji emisi lalu harus tilang ya enggak apa-apa karena salah saya knalpotnya itu saya modif. Ke depan mungkin saya ganti saja knalpotnya, saya balikin lagi knalpotnya (sesuai standar)," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
