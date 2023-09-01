Hari Pertama Uji Emisi, 63 Kendaraan Terjaring di Terminal Blok M

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melakukan penerapan tilang uji emisi di Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (1/9/2023). Di kawasan tersebut, terdapat 63 kendaraan yang terjaring uji emisi, 1 diantaranya dinyatakan tak lolos.

"Hari ini ada 63 kendaraan tapi yang tidak lulus hanya 1. Jadi alhamdulillah banyak yang lulus ya ternyata Jakarta itu semua kendaraan sudah layak lah ya untuk datang ke Jakarta," ujar Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan, Tuty Ernawati pada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Menurutnya, sejak kemarin di bengkel-bengkel kawasan Jakarta Selatan khususnya telah melaksanakan uji emisi gratis untuk kendaraan meski mungkin dilakukan pada jam tertentu saja. Sama halnya dengan Sudin LH Jakarta Selatan yang selama 4 hari kemarin melaksanakan uji emisi gratis.

"Kami kemarin dari jam 09.00-12.00 WIB di kantor Walikota Jaksel 3 hari dan 1 hari di kantor Sudin LH Jaksel, alhamdulillah datanya sudah kami peroleh, ada 278 kendaraan dilakukan uji emisi," tuturnya.

Dia menerangkan, dari 63 kendaraan yang terjaring uji emisi hari ini, 1 diantaranya dinyatakan tak lolos lantaran kendaraannya masih baru, tapi knalpotnya telah dimodifikasi. Selama dilakukannya uji emisi, pihaknya selalu menemukan kendaraan yang telah dimodifikasi tak pernah lolos uji emisi.

"Kita tahu ya bahwa semua (pabrik) sudah berusaha untuk membuat suatu kendaraan yang baik, tapi dia mencoba untuk memodif akhirnya seperti itu. Saya tak tahu cara modifikasi mereka seperti apa dan apa yang diperbuat pada kendaraan mereka, apa filternya dibuka kita tak tahu, tapi kita lihat sendiri satu-satunya kendaraan yang dimodifikasi itu yang tidak lolos, ada kendaraan sudah lama, tapi dia tidak modifikasi dan itu alhamdulillah lolos," terangnya.