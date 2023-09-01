Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Pertama Uji Emisi, 63 Kendaraan Terjaring di Terminal Blok M

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:30 WIB
Hari Pertama Uji Emisi, 63 Kendaraan Terjaring di Terminal Blok M
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melakukan penerapan tilang uji emisi di Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (1/9/2023). Di kawasan tersebut, terdapat 63 kendaraan yang terjaring uji emisi, 1 diantaranya dinyatakan tak lolos.

"Hari ini ada 63 kendaraan tapi yang tidak lulus hanya 1. Jadi alhamdulillah banyak yang lulus ya ternyata Jakarta itu semua kendaraan sudah layak lah ya untuk datang ke Jakarta," ujar Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan, Tuty Ernawati pada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Menurutnya, sejak kemarin di bengkel-bengkel kawasan Jakarta Selatan khususnya telah melaksanakan uji emisi gratis untuk kendaraan meski mungkin dilakukan pada jam tertentu saja. Sama halnya dengan Sudin LH Jakarta Selatan yang selama 4 hari kemarin melaksanakan uji emisi gratis.

"Kami kemarin dari jam 09.00-12.00 WIB di kantor Walikota Jaksel 3 hari dan 1 hari di kantor Sudin LH Jaksel, alhamdulillah datanya sudah kami peroleh, ada 278 kendaraan dilakukan uji emisi," tuturnya.

Dia menerangkan, dari 63 kendaraan yang terjaring uji emisi hari ini, 1 diantaranya dinyatakan tak lolos lantaran kendaraannya masih baru, tapi knalpotnya telah dimodifikasi. Selama dilakukannya uji emisi, pihaknya selalu menemukan kendaraan yang telah dimodifikasi tak pernah lolos uji emisi.

"Kita tahu ya bahwa semua (pabrik) sudah berusaha untuk membuat suatu kendaraan yang baik, tapi dia mencoba untuk memodif akhirnya seperti itu. Saya tak tahu cara modifikasi mereka seperti apa dan apa yang diperbuat pada kendaraan mereka, apa filternya dibuka kita tak tahu, tapi kita lihat sendiri satu-satunya kendaraan yang dimodifikasi itu yang tidak lolos, ada kendaraan sudah lama, tapi dia tidak modifikasi dan itu alhamdulillah lolos," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/337/2914535/3-fakta-kendaraan-usia-di-atas-3-tahun-tak-dilarang-masuk-jakarta-ZSv1jB0Ocp.jpg
3 Fakta Kendaraan Usia di Atas 3 Tahun Tak Dilarang Masuk Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/338/2914347/kendaraan-usia-di-atas-3-tahun-tak-dilarang-masuk-jakarta-Oy9cOpmExY.jpg
Kendaraan Usia di Atas 3 Tahun Tak Dilarang Masuk Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2913892/tilang-uji-emisi-ditiadakan-pemprov-dki-akan-formulasikan-sanksi-lain-kE86I4BWCz.jpg
Tilang Uji Emisi Ditiadakan, Pemprov DKI Akan Formulasikan Sanksi Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/338/2913134/tilang-uji-emisi-batal-polisi-teruskan-sosialisasi-CAHOjauiD6.jpg
Tilang Uji Emisi Batal, Polisi Teruskan Sosialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/338/2912717/hari-pertama-uji-emisi-di-jakarta-57-kendaraan-ditilang-52mbJvdkv8.jpg
Hari Pertama Uji Emisi di Jakarta, 57 Kendaraan Ditilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/338/2912545/tips-lolos-tes-uji-emisi-agar-kendaraan-anda-tak-kena-tilang-Y4UNF8YJDV.jpg
Tips Lolos Tes Uji Emisi Agar Kendaraan Anda Tak Kena Tilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement