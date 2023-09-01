Usai Beli Sarapan, Pria di Cileungsi Tewas Tertabrak Truk

BOGOR - Seorang pria meninggal dunia usai tertabrak truk di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban diduga tertabrak ketika menyeberang jalan.

"Jadi dia (korban) kayak habis beli sarapan. Pas nyeberang lagi balik bawa makanannya, (diduga) ketabrak truk itu," kata salah satu saksi, Samsul kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Korban sempat dikira masih bernapas. Namun, rupanya meninggal dunia diduga luka pada bagian kepala.

"Saya kira cuma keserempet, ternyata tutup usia, korban seperti pendarahan di kepala," ucapnya.