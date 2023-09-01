Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Ibu Rumah Tangga Tewas Tabrakkan Diri ke Kereta di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:14 WIB
Tragis! Ibu Rumah Tangga Tewas Tabrakkan Diri ke Kereta di Jaksel
Seorang IRT diduga tabrakkan dirinya ke kereta hingga tewas. (Foto: Ilustrasi/Dok Shutterstock)
JAKARTA - Seorang ibu rumah tangga berinisial RU (57) tewas seketika di Perlintasan KA kawasan Jalan Patal Senayan, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (1/9/2023) siang tadi. Korban diduga menabrakkan dirinya ke kereta.

"Adanya orang tertabrak KA di Jalur Petak Jalan KA, Jalan Patal Senayan, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jaksel. Korban ibu rumah tangga, RU," ujar Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Widya Agustiono pada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Widya menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (1/9/2023) siang sekira pukul 13.15 WIB. Korban tewas seketika pasca-tertabrak kereta. Dari keterangan saksi, saat saksi baru saja mengantarkan mertuanya ke sebuah warung, dia melihat korban tetap berjalan menuju arah kereta meski saat itu kereta telah membunyikan klaksonnya.

Alhasil korban pun tertabrak kereta hingga tewas seketika di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan. Korban lantas dibawa ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan guna dilakukan proses visum.

