HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Mulai Semprotkan Water Mist, Berapa Banyak Air yang Dibutuhkan?

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:26 WIB
Pemprov DKI Mulai Semprotkan Water Mist, Berapa Banyak Air yang Dibutuhkan?
Ilustrasi penyemprotan water mist guna mengurangi polusi udara. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memulai penyemprotan water mist di gedung perkantoran Balai Kota DKI pada, Jumat (1/9/2023). Penyemprotan tersebut ditujukan guna mengurangi polusi yang sedang marak di DKI Jakarta.

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Erni Pelita Fitratunnisa menjelaskan, penyemprotan water mist dilakukan di dua gedung Balai Kota DKI Jakarta yakni di Blok G dan H.

 BACA JUGA:

"Hari ini, 1 September 2023, memang dilakukan di Balai Kota di rooftop gedung Balai Kota blok G dan juga blok H," kata Erni Pelita kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia, di gedung Balai Kota Blok H penyemprotan dilakukan pada pukul 14.30 WIB di rooftop lantai 22. Menurut Erni, sekali penyemprotan generator water mist menyempatkan air sebanyak 5 sampai 10 liter per 30 menit.

 BACA JUGA:

"Sebenarnya kalau air itu 5 sampai 10 liter per 30 menit, kalau 1 jam 300 liter, tidak terlalu banyak," kata Erni Pelita.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
