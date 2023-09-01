Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masa Waktu Pengungsian Korban Kebakaran Petojo Selatan Diperpanjang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:33 WIB
Masa Waktu Pengungsian Korban Kebakaran Petojo Selatan Diperpanjang
Kebakaran di Petojo Selatan, Jakarta Pusat (Foto: Giffar Rivani)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat memperpanjang waktu pengungsian untuk warga korban kebakaran Petojo Selatan yang terjadi pada Rabu 23 Agustus 2023. Kini, warga penyintas kebakaran itu mengungsi di aula dan halaman kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma menyebutkan para penyintas kebakaran sudah mengungsi sejak 23 Agustus lalu dan berakhir tiga hari lalu.

Namun, karena kondisi yang belum memungkinkan, Dhany beserta jajarannya memperpanjang waktu pengungsian hingga 6 September 2023 atau dua minggu mendatang.

“Kita perpanjang waktunya karena masih banyak penyintas kebakaran yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal,” kata Dhany Sukma dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).

Dhany menambahkan, perpanjangan waktu pengungsian itu sebagai bentuk upaya Pemkot Jakarta Pusat dalam melindungi warga yang terdampak kebakaran tersebut.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Pusat, Abdul Salam menambahkan, hingga hari ini, jumlah pengungsi telah berkurang hingga 35 persen dari 574 menjadi 340 jiwa.

"Dari 340 jiwa yang masih mengungsi, 171 di antaranya laki-laki dan 169 perempuan," ujarnya.

