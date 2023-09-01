Geng Motor di Serpong Semakin Brutal, 1 Remaja Tewas Dihujani Senjata Tajam





TANGERANG SELATAN - Peristiwa tawuran antar geng motor terjadi di Jalan Ciater Raya, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (1/9/2023) dini hari.

Akibatnya, satu orang tewas karena luka parah disabet senjata tajam oleh salah satu kelompok yang bertikai itu.

Saksi mata seorang penjaga warung, Andi, menerangkan, tawuran terjadi saat satu kelompok remaja bersepeda motor datang dan berhenti di mulut gang.

"Saya lihat kejadiannya, jadi awalnya datang beberapa motor ke depan gang, mereka berhenti di situ pada bawa senjata semua," ujar Andi kepada Okezone di lokasi.

Namun kata Andi, di dalam gang yang dijadikan akses masuk salah satu sekolah elit itu telah menunggu geng remaja lainnya. Mereka mengacungkam senjata dan langsung melepaskan petasan ke arah kelompok bermotor di depan gang.

"Nggak tahu itu ledek-ledekan apa gimana, yang dari dalam nyalain petasan diarahin ke kelompok yang di depan gang. Habis itu dikejar dari dalam, nah kelompok yang di depan gang pada kabur," imbuhnya.

Kedua kelompok memersenjatai diri dengan berbagai senjata tajam. Andi hanya bisa melongok dari dalam warung menyaksikan tawuran itu, dia menyebut keributan tak berlangsung lama.

"Kejadiannya nggak lama, jadi setelah yang kelompok itu kabur, ternyata satu orang kena di sana, nggak tahu yang kena ini dari kelompok yang mana, meninggal karena luka parah di punggungnya," jelasnya.

Di lokasi tempat korban terkapar, nampak ceceran darah kental telah ditutupi material pasir. Letaknya hanya beberapa meter dari restoran soto. Disebutkan, korban sempat bangun dan berjalan tergopoh-gopoh lalu kembali terjatuh kehabisan darah.