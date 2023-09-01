Satu Orang Tewas saat Tawuran di Serpong, Begini Kronologinya

TANGSEL - Aksi tawuran antar remaja terjadi di Jalan Ciater Raya, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (01/09/23) dini hari. Satu orang tewas akibat luka parah disabet senjata tajam.

Tawuran itu terjadi semira pukul 02.00 WIB. Saksi mata seorang penjaga warung, Andi, menerangkan bahwa tawuran terjadi saat 1 kelompok remaja bersepeda motor datang dan berhenti di mulut gang.

"Saya lihat kejadiannya, jadi awalnya datang beberapa motor ke depan gang, mereka berhenti di situ pada bawa senjata semua," terang dia di lokasi.

Kata Andi, di dalam gang yang dijadikan akses masuk salah satu sekolah elite itu telah menunggu geng remaja lainnya. Lal mereka mengacungkam senjata dan langsung melepaskan petasan ke arah kelompok bermotor di depan gang.

"Nggak tahu itu ledek-ledekan apa gimana, yang dari dalam nyalain petasan diarahin ke kelompok yang di depan gang. Habis itu dikejar dari dalam, nah kelompok yang di depan gang pada kabur," imbuhnya.