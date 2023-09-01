Lupa Cabut Kunci, Motor Warga Warakas Dibawa Kabur Pencuri Bertato

JAKARTA - Aksi pencurian terjadi di Jalan Warakas 7 Gang 8, Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah sepeda motor N-Max milik warga, raib di bawa kabur pelaku pencuri bertato. Aksi pencurian inipun terekam CCTV dan viral di media sosial.

Berdasarkan rekaman CCTV, memperlihatkan pelaku pencuri sepeda motor tengah menumpang motor ojek online (ojol) berhenti di depan warung kelontong yang ada disebelah rumah korban. Pelaku terlihat berbelanja di warung tersebut sambil melirik motor didepan rumah.

Tidak berapa lama berbelanja di warung, pelaku kemudian keluar dan membayar ongkos ojol. Pelaku terlihat mondar mandir rumah korban hingga duduk di bangku depan rumah korban. Melihat situasi telah aman, pelaku kemudian mendekati motor korban dan membawa kabur.

Korban, Yayat Rohayati (34) mengatakan bahwa aksi pencurian ini terjadi pada Rabu (30/8/2023). Dimana, motor baru saja dipakai oleh suami setelah menjemput anak dari pulang mengaji. Saat didepan rumah, suaminya mendapat telepon dan lupa mencabut kunci.

"Jadi ayahnya habis jemput ngaji si kecil. Jadi ayahnya lupa abis taro tas kunci masih gantung di motor. Tau tau ayahnya masuk, ada telpon masuk," kata Yayat saat dikonfirmasi pada Jumat (1/9/2023)

"Beberapa menit ada yang duduk di situ. Dari CCTV dia turun dari ojek Maxim, dia sempat ke warung sebentar, dia pake jaket sambil ngerokok langsung jalan. Jadi cepat banget," lanjutnya.