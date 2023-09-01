Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kualitas Udara Memburuk, Penderita ISPA di Depok Tembus 8.698 Kasus dalam Sebulan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:58 WIB
Ilustrasi (Foto: Freepik)
Ilustrasi (Foto: Freepik)
DEPOK - Pemkot Depok melalui Dinas Kesehatan mengungkap penderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) tembus hingga 8.698 kasus dalam sebulan pada periode Juli-Agustus 2023.

"Kalau kenaikan 8.698 itu rinciannya, Pneumonia (gejala radang paru-paru akibat infeksi) pada balita dari 0 sampai 5 tahun itu 182 kasus. Nah pneumonia beratnya 0 ya, jadi tidak ada yang dirujuk," kata Kepala Dinkes Depok, Mary Liziawati kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (1/9/2023).

Mary menambahkan pihaknya menemukan kasus ISPA bukan pneumonia pada balita mencapai 4.969 kasus. Sementara itu, untuk non pneumonia pada usia lebih dari 5 tahun mencapai 3.480 kasus.

"Sedangkan yang pneumonia lebih dari 5 tahun itu ada 67 kasus, jadi total keseluruhannya mencapai 8.698 kasus," jelasnya.

Lebih lanjut, Mary mengungkap peningkatan penderita ISPA terlihat dari Juli hingga Agustus. Kendati demikian, apabila dibandingkan dari Januari lalu, kasus tersebut dinilai bervariasi dan belum dapat memastikan dampak dari polusi udara atau lainnya.

"Agustus yang ada peningkatan dari Juli, ada 4.000 dan 5.000, ada pernah 6.000 kasus juga pada Maret, jadi bervariasi,” tuturnya.


