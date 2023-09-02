3 Fakta Polri Berantas Judi Online, Kapolri Tak Pernah Ragu!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan komitmennya soal pemberantasan tindak pidana judi online.

Berikut sejumah fakta terkait pernyataan Kapolri memberantas judi online:

1. Tak Pernah Ragu

Sigit menekankan jajaran Polri tidak pernah ragu untuk memberantus dan memberangus seluruh praktik tindak pidana judi online.

"Saya kira masalah judi kita tidak pernah ragu," kata Sigit saat ditemui di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

2. Gandeng Kominfo

Kata Sigit, dalam kasus kejahatan judi online, Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Yang jelas situs website itu tombolnya ada di Kominfo. Tugas kami dari Polri bekerja sama, begitu ada infokan ke kita, kita pukul," ujar Sigit.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie bakal menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas soal darurat judi online di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Darurat Judi Online' yang disiarkan secara streaming, Sabtu 26 Agustis 2023.

"Karena itu kita koordinasi dengan Mabes Polri pekan depan Menkominfo akan bertemu dengan Kapolri," ucap Usman.