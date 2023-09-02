Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Anies-Cak Imin, Ganjar Pranowo Tegaskan Koalisinya Tetap Solid

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |08:18 WIB
Soal Anies-Cak Imin, Ganjar Pranowo Tegaskan Koalisinya Tetap Solid
Ganjar Pranowo tegaskan koalisinya tetap solid (Foto: iNews)
SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan anggota partai yang tergabung dalam kerja sama partai politik PDIP dalam Pilpres 2024 solid.

Pernyataan itu, sekaligus menanggapi hebohnya PKB yang membelot dari koalisi Gerindra lantaran Muhamimin Iskandar atau Cak Imin dipinang menjadi pasangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

"Ya, Insya Allah sampai hari ini kita solid lah. Sampai hari ini kita solid," kata Ganjar saat ditemui di PRPP Jawa Tengah, Semarang, Jumat (1/9/2023).

Kendati demikian, Ganjar menghormati akan sikap partai politik lain. Ia berkata, pihaknya hanya fokus untuk menyolidkan partai koalisi hingga relawan.

"Kami lebih konsentrasi pada penguatan kader masing-masing, kami kolaborasi dengan relawan, langsung bertemu dengan masyarakat," tutur Ganjar.

Diketahui, peta politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 berubah. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima tawaran Partai Nasdem agar Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan

