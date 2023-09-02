Anies Baswedan Ajak Relawan Fokus Ikhtiar di Tengah Dinamika Koalisi

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres), Anies Baswedan merespons terhadap situasi dan dinamika yang terjadi pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ia mengajak relawan untuk tetap fokus pada tujuan, yakni ikhtiar untuk menghadirkan Perubahan untuk Indonesia yang berkeadilan dan lebih maju.

“Kepada seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, lebih maju, dan kita fokus di situ, dinamika yang terjadi saat ini jangan mengganggu konsentrasi kita,” kata Anies dalam video singkat yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (2/9/2023).

Anies menyebut akan ada waktu untuk memberikan penjelasan lengkap terhadap dinamika yang terjadi pada koalisi. Tak hanya itu, ia juga meminta para relawan agar ikhlas menghadapi berbagai respons.

“Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap(respon dinamika koalisi), sekarang kita fokus untuk melakukan perubahan. Dan ingat kita harus ikhlas, artinya dipuji tidak terbang dicaci tidak tumbang, kita jalani insya Allah ikhtiar kita akan dimudahkan jalannya,” ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpesan agar seluruh relawan menjaga kesolidan, stamina dan semangat untuk mengarungi perjuangan ke depan, dimana masih tersisa beberapa bulan lagi sebelum akhirnya Republik ini menentukan arah tujuan bangsa ke depan

“Jaga semangat, terus solid (untuk semua khususnya relawan),” tuturnya.