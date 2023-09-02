Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deklarasi Anies-Cak Imin Digelar Siang Ini

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |12:26 WIB
Deklarasi Anies-Cak Imin Digelar Siang Ini
Deklarasi Anies-Cak Imin digelar siang ini. (Foto: MPI)
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendeklarasikan pasangan Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan dengan Calon wakil presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hari ini, Sabtu (2/9/2023).

Deklarasi akan dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya pada hari ini, Sabtu (2/9/2023) pukul 14.00 WIB.

Informasi itu dibenarkan Caleg DPR RI PKB Dapil Jawa Timur 1 Abdul Rochim saat dikonfirmasi MPI.

"Iya besok akan deklarasi (Anies-Cak Imin) di Hotel Majapahit, Surabaya jam 14.00 WIB,” ucapnya.

Abdul menambahkan, nantinya akan ada seluruh pejabat dari partai PKB, PKS maupun Nasdem di acara bersejarah tersebut.

"Besok seluruh pejabat hadir, termasuk dari Nasdem dan PKS," imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dakhiri menyebutkan, deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tinggal selangkah lagi. Finalisasinya menunggu Rapat Pleno DPP PKB yang digelar di kantor DPW PKB Jatim, Jumat (1/9/2023) sore ini.

