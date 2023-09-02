PDIP: Seru, Selamat Deklarasi Anies-Cak Imin

JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menyinggung soal deklarasi Anies Baswedan dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang akan dilangsungkan siang ini.

Hal tersebut disampaikan Masinton dalam diskusi Polemik MNC Trijaya FM dengan Tema 'Koalisi Ngalor Ngidul' pada Sabtu (2/9/2023).

"Seru, dinamika politik yang terjadi. Kami mengucapkan selamat atas deklarasi Anies-Cak Imin setelah selama setahun berpacaran dengan yang berbeda, ijab kabulnya dengan yang lain," ujar Masinton.

Hal inilah yang disebut Masinton membuat PDIP tidak menggunakan kata koalisi melainkan kerja sama dalam menjalin hubungan dengan partai politik lainnya.

"Kenapa PDIP mengambil kata kerja sama politik bukan koalisi, karena untuk mengusung calon pemimpin berintegritas kuat, satu kata satu perbuatan. Bukan yang pandai berkata dan mengingkari kata, apalagi pengkhianatan," ucap Masinton.

Meskipun demikian Masinton mengaku menghormati keputusan masing-masing partai politik terkait kerja sama politik dan Bacapres-Bacawapres yang akan diusung.

"Kami menghormati kerja sama politik masing-masing parpol. Kami mengusung pak Ganjar Pranowo sebagai Bacapres. Fokus kami agar Ganjar Pranowo semakin luas didukung masyarakat," lanjutnya.

Terkait penentuan Bacawapres dari Ganjar Pranowo, Masinton mengaku tidak terpengaruh dinamika politik yang terjadi sekarang, penentuan Bacawapres akan disampaikan oleh Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada momen yang tepat.

"Kerja sama politik kita utamakan, harus ada kesepahaman bersama. Yang hilang dari politik kita adalah integritas, komitmen, elit-elit politik dengan mudah mempertontonkan suatu yang buat publik tidak menarik, tidak konsisten, tidak ada keteladanan," kata Masinton Pasaribu.