Prabowo Subianto Masih Teriakkan Hidup PKB! Meski Cak Imin Sudah Digandeng Anies

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengucap kalimat 'Hidup PKB' dalam acara deklarasi yang digagas Partai Gelora di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/9/2023).

Diketahui, PKB besutan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kini merapat ke Koalisi Perubahan dan berpasangan dengan Bacapres Anies Baswedan yang akan deklarasi siang ini di Surabaya, Jawa Timur.

"Hidup Gerindra, Hidup PAN, Hidup Golkar, Hidup PSI, Hidup Gelora dan Hidup PKB," ucap Prabowo sambil mengepalkan tangan.

"Hidup," jawab kader dan simpatisan Partai Gelora.

Selain itu, Prabowo yang diusung koalisi gemuk itu membuka peluang jika PKB ingin merapat kembali ke koalisi saat dirinya menang dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Sudah ada perwakilan dari Gelora pak Fakhri Hamzah, dari PAN, dari PSI semua hadir. Waktu itu kalau tidak salah PKB masih hadir. Tapi tenang saja, Insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita. Tidak ada masalah," ucapnya.