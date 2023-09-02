Sebelum Dipinang Anies, Gerindra Bilang Cak Imin Penentu Cawapres Prabowo

JAKARTA - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masih menjadi penentu siapa sosok Cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Hal itu tentu sebelum Cak Imin akhirnya dipinang Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Koalisi Ngalor Ngidul' yang disiarkan secara streaming, Sabtu (2/9/2023).

"Gus Muhaimin yang tetap menjadi pihak penentu yang harus memberikan kewenangan untuk cawapres pak Prabowo," kata Habiburokhman.

Pernyataan Habiburokhman menggambarkan peta koalisi antara Gerindra dan PKB sebelumnya. Namun, kini Cak Imin memutuskan untuk loncat koalisi bersama dengan NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai Capres.

Dalam hal ini, Habiburokhman menekankan, kehormatan terhadap Cak Imin itu tetap dipedomani meskipun apa partai parlemen dan non-parlemen yang merapat mendukung Prabowo.

"Karena apa, penambahan koalisi anggota koalisi, pembesaran koalisi pendukung Prabowo tidak mengurangi hak apa namanya kehormatan terhadap PKB atau itu tidak kurang satu jengkal pun," ujar Habiburokhman.