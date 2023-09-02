PKS Batal Hadiri Deklarasi Anies-Cak Imin di Surabaya, Bakal Konpers di Jakarta

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu masih berada di Jakarta jelang deklarasi pasangan bacapres dan bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Surabaya. Ahmad Syaikhu dikabarkan batal hadiri acara deklarasi tersebut.

“Benar (Presiden PKS masih di Jakarta),” kata Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Sabtu (1/9/2023).

Mabruri menjelaskan bahwa PKS akan menggelar konferensi pers di Kantor DPP PKS di Jakarta Sabtu sore ini. Adapun konferensi pers itu akan dihadiri Ahmad Syaikhu dan jajaran pimpinan DPP PKS.

“Rencana konferensi pers pukul 15.30 WIB di Kantor DPP PKS,” ungkapnya.

Ditanya apakah terdapat perwakilan PKS yang hadir dalam deklarasi Anies-Cak Imin, Mubrari tidak merinci. Menurutnya hal itu akan dijelaskan langsung oleh Syaikhu.

“Nanti akan dijelaskan Presiden (Ahmad Syaikhu) di konpers itu,” ucapnya.