Cak Imin Pilih Anies Baswedan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Resmi Bubar

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang telah dibangun partainya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi bubar dengan sendirinya.

Hal ini disampaikan Dasco menyusul adanya keputusan yang telah diambil oleh PKB yaitu menerima kerja sama politik dengan Partai Nasdem.

"Sehingga otomatis menyebabkan kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya," kata Dasco, Sabtu (2/9/2023).

Menurutnya, hal ini merupakan dinamika yang biasa dalam perpolitikan. Oleh karena itu, Partai Gerindra menghormati segala keputusan yang diambil oleh PKB.

"Selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim Pemilu yang akan datang dengan sejuk, damai, agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar," ujarnya.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pun disebut memilih sebagai Cawapres dari Anies Baswedan.

(Fakhrizal Fakhri )