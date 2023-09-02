iNews Media Group Hadirkan Informasi Terbaik

JAKARTA – iNews Media Group resmi diluncurkan pada Kamis (31/08/2023). Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo berharap iNews menjadi pendamping yang baik bagi masyarakat Indonesia dalam menyajikan news dalam berbagai bentuk.

“Meluncurkan iNews Media Group; The Largest Integrated News, Sport and Newstainment di Indonesia dan Asia Tenggara. Pemberitaan multiplatform: Televisi, portal berita online, radio dan media sosial,”ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (02/09/2023) pada laman Instagram miliknya.

iNews Media Group memiliki Average Audience Share pemberitaan di 4 televisi free-to-air, yaitu: iNews, RCTI, GTV, MNCTV secara kumulatif sebesar 26,4%. Dengan highest audience share mencapai 56,3% dari seluruh penduduk Indonesia, serta average audience share dari pay channel atau TV berlangganan sebesar 17,3%.

“Total keduanya mencakup 70% lebih penduduk Indonesia. Portal berita: iNews, Sindonews, IDX Channel, Celebrities, Sportstars dan Okezone memiliki 60 juta unique viewers per bulan,”imbuhnya.