INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Serunya Fenomena Super Blue Moon di Kampung Alien, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |17:07 WIB
Serunya Fenomena Super Blue Moon di Kampung Alien, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB
Okezone Updates
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang air mancur menari dan drone show jadi salah satu atraksi dalam momen peresmian wajah baru Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Tak hanya itu, permainan tata cahaya dipadu dengan dongeng cerita rakyat yang digelar di danau archipelago akan jadi magnet wisata baru bagi lokasi wisata yang dikenal sarat edukasi ini.

BACA JUGA:

iNews Media Group Hadirkan Informasi Terbaik 

Atraksi ini, jadi daya tarik utama masyarakat yang berkunjung ke lokasi wisata Taman Mini. Dalam acara peresmian ini, Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN, Erick Thohir turut tiba dalam seremonial peresmian.

Halaman:
1 2
      
