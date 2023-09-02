Kenapa Indonesia Tidak Membuat Jet Tempur Sendiri?

JAKARTA - Kenapa Indonesia tidak membuat jet tempur sendiri tentu menjadi pertanyaan khususnya generasi muda saat ini. Sebelumnya Indonesia menjalin kerjasama dengan Korea Selatan dalam proyek pengembangan jet tempur KFX/IFX.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023), proyek tersebut sudah berlangsung dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengembangan jet tempur KFX/IFX sempat terganggu lantaran Indonesia menunggak hampir Rp 7 triliun dari total Rp 20,3 triliun.

Sementara berdasarkan kesepakatan, Indonesia harus membayar sebesar 20% pembiayaan proyek. Setiap tahunnya Indonesia membayar cohe here dua kali yaitu pada bulan April dan Oktober. Diharapkan proyek tersebut selesai pada tahun 2026.

Sudah umum diketahui biaya dalam melakukan produksi jet tempur sangatlah tinggi. Karena terdapat proses pengembangan, uji coba, hingga produksi massal pesawat militer. Semuanya itu memerlukan anggaran yang sangat besar. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia tidak membuat jet tempur sendiri.