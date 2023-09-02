Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Makam Tokoh-Tokoh Indonesia yang Letaknya di Puncak Gunung

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |22:08 WIB
3 Makam Tokoh-Tokoh Indonesia yang Letaknya di Puncak Gunung
Ilustrasi makam tokoh-tokoh yang ada di puncak gunung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Keberadaan makam tokoh-tokoh Indonesia yang letaknya di puncak gunung kerap dikaitkan dengan berbagai hal mistis.

Pasalnya lokasi persemayaman yang tak biasa ini pastinya mengundang rasa penasaran banyak publik terkait tujuan dan alasan. Namun masyarakat justru gemar berkunjung karena terkait hal spiritual dan melupakan kontribusi tokoh yang bersejarah.

Namun bagaimanapun nyatanya memang ada 3 lokasi makam di Indonesia yang letaknya persis di puncak gunung. Ketiganya sangat dipercaya banyak penduduk asli merupakan seorang tokoh-tokoh penting Indonesia. Lantas siapakah sosok yang disemayamkan tersebut?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (02/09/2023), terkait 3 makan tokoh Indonesia yang letaknya di atas gunung

Sebelum mengetahui lebih lanjut siapakah tokoh penting Indonesia yang disemayamkan di puncak gunung, maka ada baiknya untuk mengetahui tujuan dan alasan di baliknya.

Tujuan dan alasan kuat di balik pemilihan lokasi puncak gunung sebagai tempat peristirahatan terakhir para tokoh Indonesia adalah sebagai wujud penghormatan pada sosok penting yang telah gugur demi bangsa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987//soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182997//soeharto-txBG_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Golkar: Negara Akui Kepahlawanan Lahir dalam Banyak Bentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182951//soeharto-OIwY_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Politikus Golkar Ungkit Peran saat Tumpas G30S PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182936//viral-2rjS_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional Jadi Trending Topic di Platform X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182893//prabowo-Fh2G_large.jpg
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sesepuh Ponpes Buntet: Sangat Layak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement