3 Makam Tokoh-Tokoh Indonesia yang Letaknya di Puncak Gunung

JAKARTA - Keberadaan makam tokoh-tokoh Indonesia yang letaknya di puncak gunung kerap dikaitkan dengan berbagai hal mistis.

Pasalnya lokasi persemayaman yang tak biasa ini pastinya mengundang rasa penasaran banyak publik terkait tujuan dan alasan. Namun masyarakat justru gemar berkunjung karena terkait hal spiritual dan melupakan kontribusi tokoh yang bersejarah.

Namun bagaimanapun nyatanya memang ada 3 lokasi makam di Indonesia yang letaknya persis di puncak gunung. Ketiganya sangat dipercaya banyak penduduk asli merupakan seorang tokoh-tokoh penting Indonesia. Lantas siapakah sosok yang disemayamkan tersebut?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (02/09/2023), terkait 3 makan tokoh Indonesia yang letaknya di atas gunung

Sebelum mengetahui lebih lanjut siapakah tokoh penting Indonesia yang disemayamkan di puncak gunung, maka ada baiknya untuk mengetahui tujuan dan alasan di baliknya.

Tujuan dan alasan kuat di balik pemilihan lokasi puncak gunung sebagai tempat peristirahatan terakhir para tokoh Indonesia adalah sebagai wujud penghormatan pada sosok penting yang telah gugur demi bangsa Indonesia.