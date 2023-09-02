Panglima TNI: Persaingan Ekonomi Global Makin Ketat, 96 Negara Jadi Pasien IMF

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. didampingi Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M. dan Irjen TNI Laksdya TNI Dr. Angkasa Dipua. S.E.,M.M., M.Tr Opsla disaksikan oleh Komisaris PT. UBS Untung Yahya mewakili Dirut Eddy Susanto meresmikan Gedung Graha UBS Gold Tower PT. Untung Bersama Sejahtera (UBS) yang berlokasi di Jalan Kenjeran 395 - 399 Surabaya, Jawa Timur, Jumat (1/9/2023).

Panglima TNI menyampaikan bahwa lebih dari 41 tahun UBS telah berdiri dan berkarya sebagai produsen perhiasan emas dan logam mulia terkemuka di Indonesia, berbagai inovasi telah dan terus dihadirkan oleh UBS agar lebih dekat dengan masyarakat.

Selain itu, beragam produk telah dihadirkan di tengah-tengah masyarakat dengan kualitas yang terbaik, dan pada hari ini satu lagi terobosan inovasi yang telah hadir yaitu UBS Tower.

Menurut Laksamana TNI Yudo Margono, UBS Tower adalah sebuah maha karya yang akan semakin menunjukkan eksistensi PT. Untung Bersama Sejahtera sekaligus jadi magnet untuk menarik minat masyarakat berinvestasi dengan membeli emas.

“Persaingan global di sesama antara negara sangat ketat bahkan ada 96 negara menjadi pasien IMF. Ini tentunya UBS hadir di saat situasi dunia seperti ini dan mampu berkompetitif atau bersaing secara global. Ini membanggakan, khususnya perusahaan Republik Indonesia bersaing secara global,” tuturnya.