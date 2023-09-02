Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tinjau Atlet Para Games 2023 di Solo, Gibran Pakai Jersey Persebaya

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |23:22 WIB
Sambut Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tinjau Atlet Para Games 2023 di Solo, Gibran Pakai Jersey Persebaya
Gibran sambut Angela Tanoe mengenakan jersey Persebaya (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo meninjau kesiapan para atlet yang akan bertanding dalam Asian Para Games 2023 pada Oktober 2023 di Hangzhou, Tiongkok.

Pada kesempatan itu, Angela disambut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang datang mengenakan jersey Persebaya Surabaya. Diketahui, Angela Tanoesoedibjo merupakan calon legislatif dari Partai Perindo Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 yang meliputi Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Gibran

Dalam peninjauan itu, Angela didampingi oleh Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo dan Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Agustin Peranginangin. Angela pun sempat menyaksikan Gibran berlatih dengan atlet Balap Sepeda.

Gibran pakai Jersey Persebaya

Ada tiga venue yang ditinjau Angela, diantaranya Hartono Trade Center yang menjadi pemusatan latihan nasional cabang olahraga bulu tangkis. Lalu, Velodrome Manahan yang menjadi pemusatan latihan nasional cabang olahraga balap sepeda dan GOR FKOR UNS yang menjadi pemusatan latihan nasional cabang olahraga tenis meja.

Di masing-masing lokasi terlihat sejumlah atlet sedang berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan serta membentuk fisik dan mental untuk berlaga di Asian Para Games 2023.

