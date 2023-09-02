Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Proses Laporan Polisi Keluarga Bayi Tertukar Rampung Setelah 5 Jam

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |01:31 WIB
Proses Laporan Polisi Keluarga Bayi Tertukar Rampung Setelah 5 Jam
Kuasa hukum dua keluarga yang bayinya tertukar laporkan RS Sentosa Bogor ke polisi/Foto: Putra Ramadhani
A
A
A

 

BOGOR - Kuasa hukum dua keluarga bayi tertukar telah selesai membuat laporan polisi di Polres Bogor. Pelaporan itu memakan waktu kurang lebih 5 jam.

"Dari jam 4 (sore), sampai jam 9 (malam). 5 jam," kata Kuasa Hukum pasien D, Binsar Aritonang kepada wartawan di Polres Bogor, Jumat (1/9/2023).

 BACA JUGA:

Laporan terhadap RS Sentosa Bogor tertuang dalam Surat Tanda Bukti Laporan dengan No Pol : STBL/ B/ 1597/ IX/ 2023/ SPKT/ RES BGR/ POLDA JBR.

"Pokoknya dugaan pidana terkait tertukar bayi milik klien kami (pasien D) dan klien bang Rusdy (Siti Mauliah) di RS Sentosa. Dugaan tindak pidana atas tertukarnya tersebut," ungkap Binsar.

 BACA JUGA:

Adapun sifat laporan polisi ni ditujukan kepada korporasi rumah sakit. Bukan kepada individu.

"Rumah sakitnya (yang dilaporkan), korporasinya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement