INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Wilayah Jakarta Cerah di Pagi dan Berawan saat Siang

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |06:31 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini, Wilayah Jakarta Cerah di Pagi dan Berawan saat Siang
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, bahwa pada 2 September 2023, sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya akan cerah pada pagi hari.

Sementara, seluruh wilayah Jakarta akan ditemani langit cerah berawan pada siang hari, dan mulai berawan hingga dini hari.

 BACA JUGA:

Berikut prakiraan cuaca lengkap:

1. Prakiraan Cuaca di Jakarta Barat

- Pagi: Cerah Berawan

- Siang: Cerah Berawan

- Malam: Berawan

- Dini Hari: Berawan

 BACA JUGA:

2. Prakiraan Cuaca di Jakarta Pusat

- Pagi: Cerah

- Siang: Cerah Berawan

- Malam: Cerah Berawan

- Dini Hari: Berawan

3. Perkiraan Cuaca di Jakarta Selatan

- Pagi: Cerah

- Siang: Cerah Berawan

- Malam: Berawan

- Dini Hari: Berawan

4. Perkiraan Cuaca di Jakarta Timur

- Pagi: Cerah

- Siang: Berawan

- Malam: Berawan

- Dini Hari: Berawan

5. Perkiraan Cuaca di Jakarta Utara

- Pagi: Cerah

- Siang: Cerah Berawan

- Malam: Cerah Berawan

- Dini Hari: berawan

