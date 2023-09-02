Atasi Polusi Udara, Modifikasi Cuaca di Jabodetabek Berlanjut hingga 9 September

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan berlanjut hingga 9 September 2023.

Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC BRIN, Budi Harsoyo mengatakan perpanjangan ini sesuai instruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Diketahui, modifikasi cuaca telah dilaksanakan sejak 19 hingga 21 Agustus lalu. Kemudian dilanjutkan lagi tahap kedua yakni tanggal 24 Agustus sampai 2 September.

“BNPB menginstruksikan kegiatan diperpanjang sampai tanggal 9 September,” ungkap Budi kepada MNC Portal, Sabtu (2/9/2023).

Sementara itu, Budi mengatakan pada hari ini ada potensi awan-awan hujan sehingga sejak Sabtu (2/9) pagi sudah dilakukan penyemaian garam di utara langit Ibu Kota. Bahkan, Stasiun Meteorologi Kemayoran memantau ada hujan dengan intensitas sedang terjadi pukul 07.35 WIB.

“Satu sorti sudah kita terbangkan pagi ini ke arah utara Jakarta. Kondisi cuaca pagi ini di Stamet Kemayoran jam 07.35, terjadi hujan sedang,” ungkap Budi.

Lebih lanjut, Budi juga mengatakan bahwa awan-awan hujan akan berpotensi muncul kembali pada 6 hingga 10 September mendatang.

“Potensinya yang agak membaik di hari ini, sesuai prediksi dari beberapa hari sebelumnya lalu. Setelahnya akan kering kembali beberapa hari, baru akan muncul lagi sekitar tanggal 6-10 September nanti,” ucap dia.