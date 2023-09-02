Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atasi Polusi Udara, Modifikasi Cuaca di Jabodetabek Berlanjut hingga 9 September

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:07 WIB
Atasi Polusi Udara, Modifikasi Cuaca di Jabodetabek Berlanjut hingga 9 September
Polusi udara di Jakarta. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan berlanjut hingga 9 September 2023.

Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC BRIN, Budi Harsoyo mengatakan perpanjangan ini sesuai instruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Diketahui, modifikasi cuaca telah dilaksanakan sejak 19 hingga 21 Agustus lalu. Kemudian dilanjutkan lagi tahap kedua yakni tanggal 24 Agustus sampai 2 September.

 BACA JUGA:

“BNPB menginstruksikan kegiatan diperpanjang sampai tanggal 9 September,” ungkap Budi kepada MNC Portal, Sabtu (2/9/2023).

Sementara itu, Budi mengatakan pada hari ini ada potensi awan-awan hujan sehingga sejak Sabtu (2/9) pagi sudah dilakukan penyemaian garam di utara langit Ibu Kota. Bahkan, Stasiun Meteorologi Kemayoran memantau ada hujan dengan intensitas sedang terjadi pukul 07.35 WIB.

“Satu sorti sudah kita terbangkan pagi ini ke arah utara Jakarta. Kondisi cuaca pagi ini di Stamet Kemayoran jam 07.35, terjadi hujan sedang,” ungkap Budi.

BACA JUGA:

BRIN Masih Tunggu Awan Potensi Hujan untuk Lakukan Modifikasi Cuaca di Jakarta 

Lebih lanjut, Budi juga mengatakan bahwa awan-awan hujan akan berpotensi muncul kembali pada 6 hingga 10 September mendatang.

“Potensinya yang agak membaik di hari ini, sesuai prediksi dari beberapa hari sebelumnya lalu. Setelahnya akan kering kembali beberapa hari, baru akan muncul lagi sekitar tanggal 6-10 September nanti,” ucap dia. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3025050/atasi-polusi-jakarta-heru-budi-akan-lakukan-rekayasa-cuaca-qb2ZucsK4H.jpg
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024935/atasi-polusi-udara-ekstrem-di-jakarta-bpbd-siapkan-upaya-modifikasi-cuaca-dlseuB8zsS.jpg
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022728/udara-jakarta-dan-tangsel-sangat-tidak-sehat-meski-lagi-libur-idul-adha-9EWLVBqWoZ.jpg
Udara Jakarta dan Tangsel Sangat Tidak Sehat Meski Lagi Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991229/cegah-krisis-iklim-yre-dorong-transisi-energi-di-kawasan-perdesaan-GjZ9IbErZA.jpg
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935522/gandeng-pmi-pemerintah-antisipasi-perubahan-iklim-dan-polusi-jbvoFX55xy.jpg
Gandeng PMI, Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim dan Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914147/diguyur-hujan-awal-november-wali-kota-depok-klaim-indeks-udara-membaik-j0QXSaTvIe.jpg
Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement