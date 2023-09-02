Relawan Ganjar Salurkan Bakat Kaum Milenial dan Gen Z di Kebayoran Lama

JAKARTA - Dalam rangka menyalurkan bakat generasi milenial dan Gen Z, Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Muslimah Ganjar mengadakan lomba menyanyi. Kegiatan itu diselenggarakan di Jalan SD, RT 007/RW 01 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Jumat 1 September 2023, malam.

“Hari ini kita mengadakan lomba nyanyi di Kebayoran Lama. Yang isinya anak-anak milenial dan Gen Z,” kata Korwil Muslimah Ganjar, Fairus Qolbi, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (2/9/2023).

Muslimah Ganjar sengaja mengadakan lomba menyanyi ini khususnya di wilayah Kebayoran Lama, tujuannya untuk bisa menyalurkan dan mengasah bakat anak muda setempat. “Untuk menumbuhkan kreativitas bakat nyanyi yang kita serap dan tampung,” ujar Fairus.

Fairus pun berharap pasca kegiatan ini dapat memunculkan bibit-bibit penyanyi baru khususnya di wilayah Kebayoran Lama Utara. Kemudian mereka bisa berkembang lebih jauh dalam dunia tarik suara.

“Harapannya bakat-bakat mereka tersalurkan, hobi-hobi mereka yang terpendam bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih bagus lagi,” ungkap Fairus.

Warga sekitar pun ikut hadir ke lokasi acara untuk memberikan semangat kepada peserta yang ikut berkompetisi di acara lomba menyanyi Muslimah Ganjar. “Respons antusias dan teman-teman peserta teramat senang, sangat bahagia dengan diadakan oleh Muslimah Ganjar di Kebayoran Lama,” ucap Fairus.

Selain mengadakan lomba menyanyi, Muslimah Ganjar turut menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 kepada para peserta dan warga yang hadir. “Masyarakat sangat senang, sangat support atas hadirnya Pak Ganjar dan naiknya Pak Ganjar sebagai Capres,” ungkap Fairus.