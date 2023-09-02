Konvoi Bawa Sajam, 10 Gangster di Cibinong Tangkap Polisi

BOGOR - Polisi menangkap 10 anggota gangster di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Berbagai jenis dan ukuran senjata tajam turut disita polisi.

Kasat Samapta Polres Bogor Iptu Yogi Nugraha mengatakan para anggota gangster itu diamankan polisi 03.30 WIB dini hari tadi. Penangkapan berawal ketika petugas mendapati dari media sosial adanya konvoi motor.

BACA JUGA:

"Terdeteksi di medsos 10 orang remaja berkonvoi," kata Yogi dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2023).

Dari situ, polisi yang melakukan patroli langsung menangkap para anggota gangster tersebut. Diduga mereka berkeliling untuk mencari lawan.

BACA JUGA:

"Para pelaku berkonvoi motor dan mengacungkan senjata tajam," jelasnya.