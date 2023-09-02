Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Tawuran Remaja Bawa Sajam di Ciomas Bogor, Polisi Cek Lokasi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |13:48 WIB
Viral Tawuran Remaja Bawa Sajam di Ciomas Bogor, Polisi Cek Lokasi
Viral video tawuran remaja di Bogor. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BOGOR - Beredar video viral di media sosial adanya aksi tawuran yang terjadi di wilayah Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Polisi pun melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.

Dalam video beredar, terlihat sekelompok pemuda yang berteriak di tengah jalan yang sepi. Tampak, dari mereka ada yang menenteng senjata tajam.

Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi membenarkan adanya tawuran tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 1 September 2023 dini hari.

 BACA JUGA:

"Dari informasi yang kami dapat dari warga yang berada di lokasi bahwa benar adanya aksi tawuran yang terjadi sekitar pukul 04.00 WIB," kata Iwan dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2023). 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
bogor Tawuran Remaja Tawuran
