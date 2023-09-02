Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Bekas Dinkes Kota Bogor Terbakar, 4 Mobil Damkar Diterjunkan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |14:19 WIB
Mobil Bekas Dinkes Kota Bogor Terbakar, 4 Mobil Damkar Diterjunkan
Kebakaran mobil ambulans (Foto: dok Damkar)
BOGOR - Mobil bekas Puskesmas Keliling milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor terbakar. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakam peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.40 WIB. Berawal adanya laporan sekuriti hotel dekat Kantor Dinkes Kota Bogor melihat mobil bekas itu sudah terbakar.

"Menurut info saksi (sekuriti hotel) melihat mobil tersebut sudah terbakar. Lalu, saksi melapor kepada pihak sekuriti Dinas Kesehatan," kata Ade dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2023).

Kobaran api dari mobil yang berada di halaman belakang kantor itu sempat ditangani mengunakan APAR. Tetapi, api tak kunjung padam sehingga melaporkan ke petugas Damkar khawatir merembet.

