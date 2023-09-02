Hadir di Acara Srimulat, Ganjar Satu Panggung dengan Idola-idolanya Sejak Kecil

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri acara Srimulat dalam Srinewlat yang diadakan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2023). Dalam kesempatan itu, tak hanya menonton, Ganjar juga ikut tampil di atas panggung dengan membacakan sinopsis cerita pentas Srimulat sore itu.

Menurut Ganjar, Srimulat adalah grup lawak favoritnya yang sudah dia idolakan sejak kecil. Dia merasa sangat tersanjung bisa membuka pentas Srimulat bersama dengan Nunung dan Tessy.

"Srimulat menarik, hidup lagi saya penggemar Srimulat yang sangat luar biasa sejak kecil, hari ini saya merasa tersanjung diminta untuk membuka acara pertunjukannya dan bisa bertemu dengan tokoh-tokohnya," kata Ganjar Pranowo kepada wartawan, Sabtu (2/9/2023).

Gubernur Jawa Tengah itu pun membeberkan tokoh favoritnya daei Srimulat, yakni ada Tessy dan Tarzan yang menjadi tokoh favoritnya hingga saat ini.

"Tokoh favoritnya, Tessy favorit, Mas Tarzan favorit, Mbak Nunung malah masih eksis sampai hari ini ya," ujar Ganjar.

"Saya tidak membayangkan kemudian saya bisa diajak tampil, gayanya kadang-kadang begitu terus, tapi yang menarik apa? Lucu terus, diulang-ulang tetep lucu aja ya," tutup Ganjar.

Sebelumnya, saat diatas panggung orang nomor satu di Jawa Tengah itu, mengenakan jas hitam, Ganjar berubah seketika seperti seorang pelawak yang membuat para penonton tertawa, salah satunya dengan lelucon saat dirinya menggunakan kacamata, di tengah kondisi tempat pentas gelap.

"Lho kok ini gelap ya," kata Ganjar.