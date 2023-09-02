Erik, Pengemis yang Bawa Uang Puluhan Juta di Bogor Kembali Diamankan Dinas Sosial

BOGOR - Erik, pengemis disabilitas mental yang sempat membuat heboh membawa uang puluhan juta kembali diamankan. Pasalnya, pria tersebut kembali kepergok mengemis di Kota Bogor.

"Iya ngemis lagi tadi pagi," kata Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor Dody Wahyudin kepada wartawan, Sabtu (2/9/2023).

Berawal dari laporan masyarakat yang melihat Erik mengemis di sekitaran Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Pengadilan dan Pasar Anyar. Bahkan, Erik dilaporkan mengemis di salah satu apotek sambil berbuat tak senonoh memegang alat kelaminnya.

"Tadi makanya tim kita gerak cepet itu karena dia ngemis, minta-minta ke pengunjung apotek di Jalan Pengadilan, dia maksa sambil megang alat kelamin, orang pada ngeri juga, risih lah," ungkapnya.

Dari laporan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan PSM Kabupaten Bogor untuk mencari Erik. Hingga akhirnya, berhasil ditemukan dan dibawa oleh petugas ke RS Marzoeki Mahdi Kota Bogor.