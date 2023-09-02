Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ricuh Usai Laga Persija vs Persib, Polisi Sebut Bentrok Sesama Suporter

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |21:57 WIB
Ricuh Usai Laga Persija vs Persib, Polisi Sebut Bentrok Sesama Suporter
Rekaman CCTV kericuhan di Bekasi usai Persija vs Persib (Foto: Ist/Dishub Bekasi)
BEKASI - Kericuhan antar suporter terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi usai pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta vs Persib Bandung.

Dalam tayangan rekaman CCTV yang beredar, terlihat kericuhan terjadi hingga menutupi jalan utama persis di depan stadion tersebut. Adapun mereka terlibat kericuhan terlihat seperti menunjuk kelompok lainnya yang berada di depan mereka.

Tak sedikit terlihat juga beberapa suporter melakukan provokasi dengan melempar benda-benda. Polisi lalu lintas yang berada di lokasi terlihat tidak mampu menahan keributan tersebut.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani mengatakan peristiwa itu terjadi setelah peluit panjang pertandingan dibunyikan. Kericuhan yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, disebut Dani, datang dari dua kelompok suporter yang sama.

"Kan kita lihat memang suporter jak mania, yang mengejar juga jak mania," kata Dani kepada wartawan, Sabtu (2/9/2023).

Terkait kericuhan tersebut, sejumlah suporter mengalami luka ringan dan langsung diamankan. Kendati demikian tidak ada yang ditangkap dalam kejadian itu.

"Korban (luka ringan) langsung dibawa ambulans, jumlah pasnya saya enggak tahu. (Yang ditangkap) tidak ada," katanya.

Kericuhan Persija vs Persib
