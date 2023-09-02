Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Temukan 10 Motor Diduga Hasil Curian di Bogor, Ini Daftarnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |22:23 WIB
Polisi Temukan 10 Motor Diduga Hasil Curian di Bogor, Ini Daftarnya
Motor diduga hasil curian ditemukan di Bogor (Foto: Dok Polres Bogor)
BOGOR - Polisi menemukan sejumlah motor diduga hasil curian di wilayah Kampung Karacak, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Motor tersebut diangkut dengan menggunakan truk di pinggir jalan.

Kapolsek Dramaga AKP Budi Sehabudin mengatakan pengungkapan itu berawal ketika aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP menggelar patroli. Ketika itu, didapat informasi adanya truk yang mengangkut motor diduga hasil kejahatan di pinggir jalan.

"Ternyata benar diketemukan motor sebanyak 10 unit tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2023).

Di lokasi, polisi juga mendapati sopir truk beserta kernetnya. Polisi pun langsung melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa motor tersebut milik T dan D yang saat ini masih dalam pengejaran.

"Masyarakat yang merasa kehilangan motor bisa dicocokan dengan membawa surat STNK dan BPKB," ungkapnya.

Berikut rincian 10 motor diduga kejahatan yang diamankan polisi di Polsek Dramaga :

1. Motor Honda Beat warna hitam putih

No rangka : MH1JM811XMK764425

No mesin : JM81E7765269

2. Motor Warna Beat hitam biru

No rangka : MH1JM812XPK304100

No mesin : JM81E2304511

3. Motor Honda Beat warna abu-abu doff

No rangka : MH1JM9121NK546714

No mesin : JM91E2545121

4. Motor Honda Beat warna hitam

No rangka : MH1JM8128NK208186

No mesin : JM81E2208500

5. Motor Honda Scoopy warna merah

No rangka : NJ1JN0116MK316328

No mesin : JM01E131323

bogor pencurian curanmor
