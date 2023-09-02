Polisi Temukan 10 Motor Diduga Hasil Curian di Bogor, Ini Daftarnya

BOGOR - Polisi menemukan sejumlah motor diduga hasil curian di wilayah Kampung Karacak, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Motor tersebut diangkut dengan menggunakan truk di pinggir jalan.
Kapolsek Dramaga AKP Budi Sehabudin mengatakan pengungkapan itu berawal ketika aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP menggelar patroli. Ketika itu, didapat informasi adanya truk yang mengangkut motor diduga hasil kejahatan di pinggir jalan.
"Ternyata benar diketemukan motor sebanyak 10 unit tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2023).
Di lokasi, polisi juga mendapati sopir truk beserta kernetnya. Polisi pun langsung melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa motor tersebut milik T dan D yang saat ini masih dalam pengejaran.
"Masyarakat yang merasa kehilangan motor bisa dicocokan dengan membawa surat STNK dan BPKB," ungkapnya.
Berikut rincian 10 motor diduga kejahatan yang diamankan polisi di Polsek Dramaga :
1. Motor Honda Beat warna hitam putih
No rangka : MH1JM811XMK764425
No mesin : JM81E7765269
2. Motor Warna Beat hitam biru
No rangka : MH1JM812XPK304100
No mesin : JM81E2304511
3. Motor Honda Beat warna abu-abu doff
No rangka : MH1JM9121NK546714
No mesin : JM91E2545121
4. Motor Honda Beat warna hitam
No rangka : MH1JM8128NK208186
No mesin : JM81E2208500
5. Motor Honda Scoopy warna merah
No rangka : NJ1JN0116MK316328
No mesin : JM01E131323