Gempa M3,1 Guncang Memberano Papua

PAPUA - Gempa tektonik berkekuatan 4,5 magnitudo mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu (3/9/2023) pukul 05.58 WIT. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2.9 Lintang Selatan dan 137.99 Bujur Timur.

"54 kilometer Barat Daya Kabupaten Maberanoraya, Papua. Kedalaman 117 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)