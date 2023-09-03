Mendapat KTA Berasuransi dari Partai Perindo, Yusan: Kerja Jadi Lebih Tenang

SERANG - Banyak cara sebuah partai politik untuk mencari dan mencuri perhatian masyarakat, salah satunya dengan program-program sosial yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Partai Perindo salah satunya, Partai pimpinan Hary Tanoesoedibjo ini sangat concern terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama rakyat kecil dan para pelaku UMKM dengan meluncurkan program bagi-bagi ribuan gerobak bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia sejak beberapa tahun lalu.

Program yang digagas langsung oleh sang ketum ini, rupanya sangat menyentuh hati masyarakat dan secara langsung sudah menjadi trademark partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut.

Usai kesuksesan Gerobak UMKM yang masih berjalan hingga kini, Partai Perindo kembali meluncurkan program KTA Berasuransi bagi masyarakat kecil.

Bagi pemegang KTA ini, salah satunya driver Ojol dan buruh, berhak mendapatkan perlindungan kesehatan, pengobatan hingga kematian jika terjadi kecelakaan di jalan.